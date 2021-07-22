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Военный Фокус

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Херсонской области: среди предателей — чиновники (фото)

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СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть ФСБ
Спецоперация СБУ

Организатором вражеской сети был бывший сотрудник СБУ. Агенты, получавшие указания от ФСБ РФ, собирали разведывательную информацию с ограниченным доступом.

Контрразведка СБУ разоблачила деятельность вражеской агентурной сети ФСБ РФ в Херсонской области, в которую входили бывшие силовики и чиновники, информирует пресс-центр спецслужбы.

По данным силовиков, вражескую сеть в Херсонской области организовал бывший сотрудник СБУ, который уволился в 2014 году и был завербован оперативниками ФСБ во время поездки в Россию.

Выполняя задания российской разведки, экс-сотрудник СБУ привлек к агентурной сети чиновников и силовиков, среди которых:

  • сотрудник СБУ в Херсонской области;
  • работник местной прокуратуры;
  • сотрудник полиции;
  • чиновник ГСЧС;
  • бывший чиновник ОГА.
СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть ФСБ
Агентурная сеть ФСБ

Куратором вражеской агентурной сети в Украине был офицер ФСБ РФ Виталий Король, который отвечает за украинское направление. В течение 2015-2016 годов Король находился на оккупированном Донбассе в составе оперативной роты ФСБ под позывным "Мангуст".

Российских разведчиков интересовала разведывательная информация с ограниченным доступом — данные о деятельности и сотрудниках УСБУ, сведения о военных подразделениях и органах местной власти. За переданную информацию резидент, создавший агентурную сеть, получал денежное вознаграждение.

СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть ФСБ
Агентурная сеть ФСБ

Двух членов преступной группировки — создателя сети и его агента из СБУ — задержали. Им предъявлено подозрение по ч.2 ст. 28 и ч.1. ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В отношении других членов преступной сети ведутся следственные действия.

СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть
СБУ спецоперация
СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть
СБУ спецоперация
СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть
СБУ спецоперация
СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть
СБУ спецоперация
СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть
СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть
СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть
СБУ, спецоперация СБУ, агентурная сеть

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала "депутата парламента ЛНР". Задержание произошло в одном из спальных районов Харькова. Украинские силовики установили, что мужчина причастен к принятию т.н. "конституции ЛНР".

Также Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила сеть российских агентов, работавших в соцсетях. Вражеская сеть действовала в нескольких регионах Украины, а для связи с кураторами агенты использовали карты иностранного оператора сотовой связи.