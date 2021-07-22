СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Херсонской области: среди предателей — чиновники (фото)

Организатором вражеской сети был бывший сотрудник СБУ. Агенты, получавшие указания от ФСБ РФ, собирали разведывательную информацию с ограниченным доступом.

Контрразведка СБУ разоблачила деятельность вражеской агентурной сети ФСБ РФ в Херсонской области, в которую входили бывшие силовики и чиновники, информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным силовиков, вражескую сеть в Херсонской области организовал бывший сотрудник СБУ, который уволился в 2014 году и был завербован оперативниками ФСБ во время поездки в Россию.

Выполняя задания российской разведки, экс-сотрудник СБУ привлек к агентурной сети чиновников и силовиков, среди которых:

сотрудник СБУ в Херсонской области;

работник местной прокуратуры;

сотрудник полиции;

чиновник ГСЧС;

бывший чиновник ОГА.

[ + – ] Агентурная сеть ФСБ

Куратором вражеской агентурной сети в Украине был офицер ФСБ РФ Виталий Король, который отвечает за украинское направление. В течение 2015-2016 годов Король находился на оккупированном Донбассе в составе оперативной роты ФСБ под позывным "Мангуст".

Российских разведчиков интересовала разведывательная информация с ограниченным доступом — данные о деятельности и сотрудниках УСБУ, сведения о военных подразделениях и органах местной власти. За переданную информацию резидент, создавший агентурную сеть, получал денежное вознаграждение.

[ + – ] Агентурная сеть ФСБ

Двух членов преступной группировки — создателя сети и его агента из СБУ — задержали. Им предъявлено подозрение по ч.2 ст. 28 и ч.1. ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В отношении других членов преступной сети ведутся следственные действия.

[ + – ] СБУ спецоперация [ + – ] СБУ спецоперация [ + – ] СБУ спецоперация [ + – ] СБУ спецоперация

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала "депутата парламента ЛНР". Задержание произошло в одном из спальных районов Харькова. Украинские силовики установили, что мужчина причастен к принятию т.н. "конституции ЛНР".

Также Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила сеть российских агентов, работавших в соцсетях. Вражеская сеть действовала в нескольких регионах Украины, а для связи с кураторами агенты использовали карты иностранного оператора сотовой связи.