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"Депутат парламента ЛНР" приехал в Харьков, где был захвачен СБУ (видео)

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Фото: пресс-служба СБУ | СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"

Задержание произошло в одном из спальных районов города. Украинские силовики установили, что мужчина причастен к принятию т.н. "конституции ЛНР".

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове жителя Луганска и "экс-депутата" так называемого "парламента" самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время обыска силовики обнаружили у мужчины "паспорт гражданина ЛНР" и "регистрационные документы" самопровозглашенной "республики".

Правоохранители установили, что задержанный был "депутатом" так называемых "парламента Союза народных республик Л/ДНР" и "Народного совета ЛНР".

Отмечается, что житель Луганска также причастен к принятию незаконной "конституции ЛНР".

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СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков
СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"
Фото: пресс-служба СБУ
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков
СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков
СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков
СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков
депутат лнр, харьков, конституция лнр, народный совет лнр, контрразведка сбу, задержание, депутат республики, украина, харьков

Сотрудники СБУ объявили мужчине о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.1 ст.100 Уголовного кодекса). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал на своем канале в Telegram видео задержания подозреваемого. Судя по ролику, "экс-депутат" сопротивления не оказывал.

Журналист уточнил, что операцию проводили в одном из спальных районов Харькова.

СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"

Напомним, недавно СБУ выявила одного из бывших боевиков "ЛНР" в рядах Нацполиции Украины. В 2016 году мужчина решил "сменить сторону" и перебрался на службу в Северодонецк, где и был задержан.

Ранее СБУ задержала бывшую "чиновницу ЛНР", которая, сменив фамилию, хотела въехать в Украину через Россию и остаться жить на подконтрольной Киеву территории.