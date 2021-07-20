"Депутат парламента ЛНР" приехал в Харьков, где был захвачен СБУ (видео)

Задержание произошло в одном из спальных районов города. Украинские силовики установили, что мужчина причастен к принятию т.н. "конституции ЛНР".

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове жителя Луганска и "экс-депутата" так называемого "парламента" самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Во время обыска силовики обнаружили у мужчины "паспорт гражданина ЛНР" и "регистрационные документы" самопровозглашенной "республики".

Правоохранители установили, что задержанный был "депутатом" так называемых "парламента Союза народных республик Л/ДНР" и "Народного совета ЛНР".

Отмечается, что житель Луганска также причастен к принятию незаконной "конституции ЛНР".

[ + – ] СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР" [ + – ] СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР" Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР" [ + – ] СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР" [ + – ] СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"

Сотрудники СБУ объявили мужчине о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.1 ст.100 Уголовного кодекса). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал на своем канале в Telegram видео задержания подозреваемого. Судя по ролику, "экс-депутат" сопротивления не оказывал.

Журналист уточнил, что операцию проводили в одном из спальных районов Харькова.

[ + – ] СБУ задержала в Харькове "депутата ЛНР"

Напомним, недавно СБУ выявила одного из бывших боевиков "ЛНР" в рядах Нацполиции Украины. В 2016 году мужчина решил "сменить сторону" и перебрался на службу в Северодонецк, где и был задержан.

Ранее СБУ задержала бывшую "чиновницу ЛНР", которая, сменив фамилию, хотела въехать в Украину через Россию и остаться жить на подконтрольной Киеву территории.