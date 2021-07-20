"Депутат парламенту ЛНР" приїхав у Харків, де був захоплений СБУ (відео)

Затримання відбулося в одному зі спальних районів міста. Українські силовики встановили, що чоловік причетний до ухвалення т. зв. "Конституції ЛНР".

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Харкові жителя Луганська й "ексдепутата" так званого "парламенту" самопроголошеної "Луганської народної республіки" ("ЛНР"). Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Під час обшуку силовики знайшли у чоловіка "паспорт громадянина ЛНР" і "реєстраційні документи" самопроголошеної "республіки".

Правоохоронці встановили, що затриманий був "депутатом" так званих "парламенту Спілки народних республік Л/ДНР" і "Народної ради ЛНР".

Зазначається, що житель Луганська також причетний до ухвалення незаконної "конституції ЛНР".

[ + – ] СБУ затримала в Харкові "депутата ЛНР" [ + – ] СБУ затримала в Харкові "депутата ЛНР" Фото: Пресслужба СБУ [ + – ] СБУ затримала в Харкові "депутата ЛНР" [ + – ] СБУ затримала в Харкові "депутата ЛНР" [ + – ] СБУ затримала в Харкові "депутата ЛНР"

Співробітники СБУ оголосили чоловікові про підозру в посяганні на територіальну цілісність України (ч. 1 ст. 100 Кримінального кодексу). Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.

Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував на своєму каналі в Telegram відео затримання підозрюваного. Судячи з ролику, "ексдепутат" опору не чинив.

Журналіст уточнив, що операцію проводили в одному зі спальних районів Харкова.

[ + – ] СБУ затримала в Харкові "депутата ЛНР"

Нагадаємо, нещодавно СБУ виявила одного з колишніх бойовиків "ЛНР" у лавах Нацполіції України. У 2016 році чоловік вирішив "змінити сторону" і перебрався на службу в Сєвєродонецьк, де і був затриманий.

Раніше СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР", яка, змінивши прізвище, хотіла вʼїхати в Україну через Росію і залишитися жити на підконтрольній Києву території.