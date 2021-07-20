"Депутат парламенту ЛНР" приїхав у Харків, де був захоплений СБУ (відео)
Затримання відбулося в одному зі спальних районів міста. Українські силовики встановили, що чоловік причетний до ухвалення т. зв. "Конституції ЛНР".
Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Харкові жителя Луганська й "ексдепутата" так званого "парламенту" самопроголошеної "Луганської народної республіки" ("ЛНР"). Про це повідомляє пресслужба відомства.
Під час обшуку силовики знайшли у чоловіка "паспорт громадянина ЛНР" і "реєстраційні документи" самопроголошеної "республіки".
Правоохоронці встановили, що затриманий був "депутатом" так званих "парламенту Спілки народних республік Л/ДНР" і "Народної ради ЛНР".
Зазначається, що житель Луганська також причетний до ухвалення незаконної "конституції ЛНР".
Співробітники СБУ оголосили чоловікові про підозру в посяганні на територіальну цілісність України (ч. 1 ст. 100 Кримінального кодексу). Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.
Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував на своєму каналі в Telegram відео затримання підозрюваного. Судячи з ролику, "ексдепутат" опору не чинив.
Журналіст уточнив, що операцію проводили в одному зі спальних районів Харкова.
Нагадаємо, нещодавно СБУ виявила одного з колишніх бойовиків "ЛНР" у лавах Нацполіції України. У 2016 році чоловік вирішив "змінити сторону" і перебрався на службу в Сєвєродонецьк, де і був затриманий.
Раніше СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР", яка, змінивши прізвище, хотіла вʼїхати в Україну через Росію і залишитися жити на підконтрольній Києву території.