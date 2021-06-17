"Вирішив поміняти сторону": СБУ виявили ексбойовика "ЛНР" в рядах Нацполіції (фото)

У 2014 році підозрюваний перебував у лавах розвідпідрозділу окупантів, а через два роки він опинився на службі в поліції.

Співробітники СБУ затримали в Національній поліції Сєвєродонецька ексбойовика "Армії Південного Сходу" "ЛНР". Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За інформацією силовиків, з 2014 року підозрюваний служив у так званому "формуванні Дремова", яке в той час контролювало Сєвєродонецьк. Після звільнення міста українською армією і відходу бойовиків вглиб окупованих територій фігурант справи вирішив "поміняти сторону". Спочатку він переховувався в РФ, потім в окупованому Криму. Потім він повернувся в Україну.

[ + – ] Участь підозрюваного в "ЛНР". Фото: прес-центр СБУ

З 2016 він служив у лавах Національної поліції Сєвєродонецька до моменту затримання.

[ + – ] Посвідчення колишнього бойовика Фото: прес-центр СБУ

За інформацією силовиків, підозрюваний брав участь у забезпеченні пропускного режиму і чергуваннях на бойових постах проросійських бойовиків. Більше того, він перебував у розвідувальному підрозділі, який очолював громадянин РФ.

Фото: прес-центр СБУ

В СБУ заявляють, що загін причетний до викрадень і тортур українських патріотів, а також до вбивств військових ЗСУ в боях під Рубіжним.

Затриманому оголосили підозру в участі в незаконних збройних формуваннях (частина 2 статті 260 КК України). Наразі проводиться перевірка причетності підозрюваного до інших злочинів, а також вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, в СБУ виявили центр "легалізації" бойовиків "ДНР", який фальсифікував дані вихідців з Криму та ОРДЛО.

За інформацією ОТГ "Північ", проросійські бойовики застрелили свого товариша по службі при спробі перейти на бік ЗСУ.