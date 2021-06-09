Контрразведка СБУ разоблачила центр "легализации" боевиков "ДНР" (фото)

Злоумышленники, по информации силовиков, фальсифицировали данные выходцев из Крыма и ОРДЛО. Их целью была легализация людей на подконтрольной Киеву территории.

Контрразведка СБУ разоблачила крупный механизм подделки документов жителей временно оккупированных территорий, среди которых были пророссийские сепаратисты, воевавшие против украинской армии на Донбассе.

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Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

Известно, что нелегальный бизнес по подделке документов, которые использовались для получения статуса переселенца, наладила жительница Днепра. Она оформляла клиентам новые документы, удостоверяющие личность, а в просроченные паспорта вклеивала новые фотографии и ставила поддельную печать Государственной миграционной службы.

В пресс-центре СБУ подчеркивают, что эта схема действовала около года, и за это время на территории Украины было легализировано два десятка человек, в том числе — участники незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Во время обыска силовики изъяли у жительницы Днепра изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторке схемы. Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к фальсификации документов, и заказчики, которые воспользовались незаконными услугами", — подытожили в СБУ.

[ + – ] Обыски СБУ в Днепре Фото: ssu.gov.ua

[ + – ] Обыски СБУ в Днепре Фото: ssu.gov.ua

[ + – ] Обыски СБУ в Днепре Фото: ssu.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала майнеров криптовалюты, которые подключились к трансформатору. По данным силовиков, злоумышленники умудрились украсть электроэнергии на 2 млн гривен и могли спровоцировать аварию.

Также Фокус рассказывал, что СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария". Правоохранители подозревают основателей "Партии Шария" в посягательстве на нарушение территориальной целостности Украины и подделке документов.