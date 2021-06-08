СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария" (фото)

Силовики подозревают их в посягательстве на нарушение территориальной целостности Украины и подделке документов.

У основателей общественной организации "Партия Шария" провели обыски сотрудники Службы безопасности Украины. Как сообщает сайт СБУ, эти люди были причастны к распространению в Киевской области агитационных материалов, которые направлены на изменение государственных границ и на нарушение порядка, установленного Конституцией.

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Обыски проводились непосредственно в домах у двух фигурантов дела – в Киеве и в Бучанском районе области. СБУ изъяла компьютеры, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Фото: СБУ

Также обыски провели в винницкой типографии, где общественники якобы печатали продукцию антиконституционного характера.

Фото: СБУ

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры", – говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Сам Шарий уже отреагировал на сообщение СБУ. На своем канале в Telegram он разместил фотографию якобы изъятого СБУ информационного бюллетеня. Фотографию он сопроводил комментарием, в котором говорится: "Вот это фуфло они пытаются выдать за "информационный бюллетень Партии Шария". Дегенераты дебильные".

На "информационном бюллетене" – цитаты Анатолия Шария, в которых он называет себя коренным киевлянином, а жителей Западной Украины – полукровками.

Ранее журналисты сообщили, что Печерский районный суд Киева заблокировал банковские счета и арестовал жилье блогера Анатолия Шария. Арест якобы наложен на два объекта недвижимости и три банковские счета в РФ, Испании и Люксембурге.

Напомним, 31 мая в СМИ появилась информация о том, что Шария лишили статуса беженца в Литве.

Ранее СБУ объявило о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".