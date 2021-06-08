СБУ провела обшуки у засновників "Партії Шарія" (фото)

Силовики підозрюють їх у посяганні на порушення територіальної цілісності України та підробці документів.

У засновників громадської організації "Партія Шарія" провели обшуки співробітники Служби безпеки України. Як повідомляє сайт СБУ, ці люди були причетні до поширення в Київській області агітаційних матеріалів, які спрямовані на зміну державних кордонів і на порушення порядку, встановленого Конституцією.

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Обшуки проводилися безпосередньо в будинках у двох фігурантів справи — в Києві й у Бучацькому районі області. СБУ вилучила комп'ютери, мобільні термінали, друк "Партії Шарія" і банківські картки.

Фото: СБУ

Також обшуки провели у вінницькій друкарні, де громадські працівники нібито друкували продукцію антиконституційного характеру.

Фото: СБУ

"У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури", — йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Сам Шарій вже відреагував на повідомлення СБУ. На своєму каналі в Telegram він розмістив фотографію нібито вилученого СБУ інформаційного бюлетеня. Фотографію він супроводив коментарем, в якому говориться: "Ось це фуфло вони намагаються видати за "інформаційний бюлетень Партії Шарія". Дегенерати дебільні".

На "інформаційному бюлетені" — цитати Анатолія Шарія, в яких він називає себе корінним киянином, а жителів Західної України — напівкровками.

Раніше журналісти повідомили, що Печерський районний суд Києва заблокував банківські рахунки та заарештував житло блогера Анатолія Шарія. Арешт нібито накладений на два об'єкти нерухомості та три банківські рахунки в РФ, Іспанії та Люксембурзі.

Нагадаємо, 31 травня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шарія позбавили статусу біженця в Литві.

Раніше СБУ оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" та "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".