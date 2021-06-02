Печерский суд арестовал испанскую виллу и счета Шария, — СМИ

Арест, как утверждает главный редактор издания, наложен на два объекта недвижимости и три банковские счета в РФ, Испании и Люксембурге.

Печерский районный суд Киева якобы заблокировал банковские счета и арестовал жилье блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.

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Арест, как утверждает Бутусов, наложен на два объекта недвижимости и три банковские счета блогера:

Вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровый номер 3410507СF8631S0007JA), принадлежит Шарию Анатолию;

Жилище по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровый номер 3893604СF7539S0001ZO), принадлежит Шарию Анатолию;

Банковские счета в испанском «Caixabank» (адрес AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;

Банковский счет в российском «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207;

Банковский счет в «East-West United Bank S.A.» (адрес Бульвар Йосифа ІІ, 10, L – 1840, Люксембург);

По информации главного редактора, суд принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые являются банковской тайной в канадском банке "Hsbc Bank Canada".

[ + – ] Пост Юрия Бутусова Фото: Скриншот

"Вчера Офис Президента проанонсировал, сегодня вуаля — Печерский суд арестовавл имущество Анатолия Шария, 10 лет не живущего в Украине и не ведущего в Украине никакой финансовой или хозяйственной деятельности. Арестовал, понятно, не в Украине, а в Европе, в России, и, внимание — в Канаде(???). Владимир Кокаинович, это что — истерика или сумасшествие?", — написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

[ + – ] Посты Анатолия Шария в Telegram-канале Фото: Скриншот

Напомним, 31 мая в СМИ появилась информация о том, что Шария лишили статуса беженца в Литве.

Ранее СБУ объявило о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".