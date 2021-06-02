Печерський суд заарештував іспанську віллу і рахунки Шарія, — ЗМІ

Арешт, як стверджує головний редактор видання, накладено на два об'єкти нерухомості і три банківські рахунки в РФ, Іспанії та Люксембурзі.

Печерський районний суд Києва нібито заблокував банківські рахунки і заарештував житло блогера Анатолія Шарія. Про це повідомляє головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook.

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Арешт, як стверджує Бутусов, накладено на два об'єкти нерухомості і три банківські рахунки блогера:

Вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA), належить Шарію Анатолію;

Житло за адресою Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO), належить Шарію Анатолію;

Банківські рахунки в іспанському «Caixabank» (адреса AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;

Банківський рахунок в російському «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207;

Банківський рахунок в «East-West United Bank SA» (адреса Бульвар Йосифа ІІ, 10, L — 1840, Люксембург);

За інформацією головного редактора, суд прийняв рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які є банківською таємницею в канадському банку "Hsbc Bank Canada".

[ + – ] Пост Юрія Бутусова Фото: Скриншот

"Вчора Офіс Президента проанонсував, сьогодні вуаля — Печерський суд арештував майно Анатолія Шарія, який 10 років не живе в Україні і не веде в Україні ніякої фінансової або господарської діяльності. Заарештований, зрозуміло, не в Україні, а в Європі, в Росії, і, увага — в Канаді (???). Володимире Кокаїновичу, це що — істерика чи божевілля?", — написав Анатолій Шарій у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Пости Анатолія Шарія в Telegram-каналі Фото: Скриншот

Нагадаємо, 31 травня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шарія позбавили статусу біженця в Литві.

Раніше СБУ оголосило про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".