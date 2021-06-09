СБУ задержала майнеров криптовалюты, которые подключились к трансформатору (видео)

Злоумышленники украли электроэнергии на 2 миллиона гривен и могли спровоцировать аварию, заявили киберспециалисты.

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая добывала криптовалюту, воруя энергию через трансформаторную подстанцию. Подробности пресс-служба ведомства раскрыла на официальном сайте.

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Киберспециалисты установили, что злоумышленники разместили оборудование на арендованных складах и подключили напрямую к трансформатору поблизости. За три месяца работы майнинг-ферма нанесла государству убытков на сумму более двух миллионов гривен.

[ + – ] Сотрудники СБУ и прокуратуры во время обыска майнинг-фермы Фото: Официальный сайт СБУ

Кроме того, майнеры при помощи специального оборудования вмешались в работу системы учета подстанции, чтобы воровать электроэнергию. При этом они создали угрозу для критической инфраструктуры региона, ведь такое вмешательство могло привести к аварии и оставить местных жителей без электричества.

[ + – ] Майнинг-ферма, подключенная к трансформатору на Днепропетровщине Фото: Официальный сайт СБУ

Во время обысков сотрудники СБУ и региональной прокуратуры обнаружили более 350 устройств для добычи криптовалюты, а также упомянутую спецтехнику для занижения показателей потребления энергии. Правоохранители ведут досудебное расследование по фактам несанкционированного вмешательства в работу электросетей и хищение электроэнергии.

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