Из-за дефицита видеокарт китайские майнеры массово скупают ноутбуки для добычи криптовалюты

Один ноутбук способен добыть 2,3217942 Эфириума за один год, что по нынешнему курсу составить 3700-3800 долларов.

Китайские майнеры начали массово закупать ноутбуки из-за дефицита видеокарт серии GeForce RTX 30. Мобильные версии этой же серии не уступают в производительности. Об этом пишет ресурс wccftech.

Майнинг Эфириума снова стал популярным после того, как цена на криптовалюту удвоилась за последние 4 месяца. На рынке настольных видеокарт существует огромный дефицит видеокарт, из-за чего их цена выше рекомендованной, поэтому майнеры нашли альтернативу в виде ноутбуков.

Издание публикует фотографии того, как выглядят подобные фермы. Ноутбуки установлены буквой "Л" из-за постоянной работы кулеров в режиме 24/7. Для вентиляции помещения используют с десяток кулеров.

Сообщается, что средний ноутбук за 999 долларов с видеокартой RTX 3060 способен "майнить" такое количество криптовалюты Эфириум:

0,000265045 ETH – за 1 час;

0,00636108 ETH – за 1 день;

0,1908324 ETH – за 1 месяц (30 дней);

2,3217942 ETH – за 1 год

Таким образом ферма из 20 ноутбуков может приносить в среднем 75 тысяч долларов. В издании подсчитали, что цена на киловатт электроэнергии в Китае составляет 0,084 доллара. При условии, что в среднем ноутбук может потреблять 250 Ватт, расходы в год для фермы из 20 ноутбуков составить 3680 долларов. Стоимость 20 ноутбуков и кулеров для охлаждения помещения обойдется еще в 20 тысяч долларов. Таким образом, за 3-4 месяца ферма полностью окупит себя и за год удастся заработать 50 тысяч долларов. При условии, что ноутбуки не будут выходить из строя, а цена на Etherium как минимум не будет ниже нынешней.

Напомним, криптовалюта Dogecoin подорожала на 60% после публикации Илона Маска в Твиттере.