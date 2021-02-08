Через дефіцит відеокарт китайські майнери масово скуповують ноутбуки для видобутку криптовалюти

Один ноутбук здатний добути 2,3217942 Ефіріуми за один рік, що за нинішнім курсом становить 3700-3800 доларів.

Китайські майнери почали масово закуповувати ноутбуки через дефіцит відеокарт серії GeForce RTX 30. Мобільні версії цієї ж серії не поступаються в продуктивності. Про це пише ресурс wccftech.

Майнінг Ефіріуму знову став популярним після того, як ціна на криптовалюту подвоїлася за останні 4 місяці. На ринку настільних відеокарт існує величезний дефіцит, через що їхня ціна вища за рекомендовану, тому майнери знайшли альтернативу у вигляді ноутбуків.

Видання публікує фотографії того, як виглядають подібні ферми. Ноутбуки встановлені буквою "Л" через постійну роботу кулерів у режимі 24/7. Для вентиляції приміщення використовують з десяток кольорів.

Повідомляється, що середній ноутбук за 999 доларів з відеокартою RTX 3060 здатний "майнити" таку кількість криптовалюти Ефіріум:

0,000265045 ETH — за 1 годину;

0,00636108 ETH — за 1 день;

0,1908324 ETH — за 1 місяць (30 днів);

2,3217942 ETH — за 1 рік

Таким чином ферма з 20 ноутбуків може приносити в середньому 75 тисяч доларів. У виданні підрахували, що ціна на кіловат електроенергії в Китаї становить 0,084 долара. За умови, що в середньому ноутбук може споживати 250 Ватт, витрати на рік для ферми з 20 ноутбуків становлять 3680 доларів. Вартість 20 ноутбуків і кулерів для охолодження приміщення обійдеться ще у 20 тисяч доларів. Таким чином, за 3-4 місяці ферма повністю окупить себе і за рік вдасться заробити 50 тисяч доларів. За умови, що ноутбуки не будуть виходити з ладу, а ціна на Etherium, як мінімум, не буде нижчою за нинішню.

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