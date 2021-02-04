Криптовалюта Dogecoin подорожала на 60% после мема от Илона Маска в Twitter

Предприниматель в соцсети заявил, что "Dogecoin — народная валюта".

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск после своего недолго отсутствия в Twitter опубликовал несколько постов c мемам о криптовалюте Dogecoin, после чего ее стоимость поднялась на 60%. Об этом сообщает Coindesk.

После возвращения в соцсеть он опубликовал фото ракеты-носителя Falcon 9, а ниже написал слово "Doge".

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Позже он написал что "Dogecoin — народная валюта".

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На момент написания новости, стоимость криптовалюты за 24 часа поднялась на 60%.

Напомним, 29 января, американский онлайн-сервис финансовых услуг Robinhood начал ограничивать торговлю криптовалютой. Решение было принято на фоне резкого суточного роста стоимости Dogecoin. Курс криптовалюты Dogecoin за сутки вырос на более чем в восемь раз и, таким образом, установил свой новый максимум своей стоимости – более чем 0,08 доллара.

Dogecoin создали в 2013 году на платформе Twitter и назвали в честь известного мема Doge.

Столь быстрый рост стоимости курса начался после призыва покупать DODGE в сообществе r/SatoshiStreetBets на Reddit.