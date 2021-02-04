Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 60% після мему від Ілона Маска у Twitter

Підприємець у соцмережі заявив, що "Dogecoin — народна валюта".

Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск після своєї недовгої відсутності у Twitter опублікував кілька постів з мемами про криптовалюту Dogecoin, після чого її вартість піднялася на 60%. Про це повідомляє Coindesk.

Після повернення в соцмережу він опублікував фото ракети-носія Falcon 9, а нижче написав слово "Doge".

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Пізніше він написав, що "Dogecoin — народна валюта".

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На момент написання новини вартість криптовалюти за 24 години піднялася на 60%.

Нагадаємо: 29 січня, американський онлайн-сервіс фінансових послуг Robinhood почав обмежувати торгівлю криптовалютою. Рішення було прийнято на фоні різкого добового зростання вартості Dogecoin. Курс криптовалюти Dogecoin за добу зріс на понад вісім разів і, таким чином, встановив свій новий максимум своєї вартості — понад 0,08 долара.

Dogecoin створили у 2013 році на платформі Twitter і назвали на честь відомого мему Doge.

Настільки швидке зростання вартості курсу почалося після призову купувати DODGE в співтоваристві r/SatoshiStreetBets на Reddit.