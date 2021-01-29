Резкий рост курса Dogecoin: онлайн-брокер Robinhood ограничил торговлю криптовалютой

Криптовалюта Dogecoin за сутки подорожала примерно в восемь раз.

В пятницу, 29 января, американский онлайн-сервис финансовых услуг Robinhood начал ограничивать торговлю криптовалютой. Решение было принято на фоне резкого суточного роста стоимости Dogecoin.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что утром в пятницу пользователи Robinhood заявили о блокировании услуг мгновенных депозитов для криптовалют. После этого онлайн-брокер Robinhood подтвердил, что установил ограничения.

"Из-за неординарной ситуации на рынке мы временно отключили возможность мгновенной покупки криптовалюты. Клиенты по-прежнему могут использовать средства на своих счетах для покупки активов. Мы продолжим следить за ситуацией на рынке и общаться с нашими клиентами", – заявил представитель Robinhood.

Dogecoin создали в 2013 году на платформе Twitter и назвали в честь известного мема Doge.

Robinhood – это онлайн-брокер, который позволяет торговать на бирже с помощью мобильного приложения без комиссии. Сервис пользуется большой популярностью в США Число клиентов по итогам 2020 года выросло до 13 млн.

Отметим, курс криптовалюты Dogecoin за сутки вырос на более чем в восемь раз и, таким образом, установил свой новый максимум своей стоимости – более чем 0,08 доллара. По данным сервиса GoinGecko, сейчас курс криптовалюты Dogecoin находится на 12-м месте среди мировых криптовалют, хотя ранее сегодня ей удалось подняться на 9-ю строчку.

Столь быстрый рост стоимости курса начался после призыва покупать DODGE в сообществе r/SatoshiStreetBets на Reddit.