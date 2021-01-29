Криптовалюта Dogecoin подорожала примерно в восемь раз после записи на Reddit

Резкий рост начался после призыва покупать криптовалюту Dogecoin в сообществе r/SatoshiStreetBets на Reddit.

Курс криптовалюты Dogecoin за сутки вырос на более чем восемь раз и, таким образом, установил свой новый максимум своей стоимости – более чем 0,08 доллара. Об этом свидетельствуют данные Tradingview.

Фото: Скриншот

По состоянию на сейчас курс несколько снизился и составляет приблизительно 0,05 доллара.

По данным сервиса GoinGecko, сейчас курс криптовалюты Dogecoin находится на 12-м месте среди мировых криптовалют, хотя ранее сегодня ей удалось подняться на 9-ю строчку.

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Столь быстрый рост стоимости курса начался после призыва покупать DODGE в сообществе r/SatoshiStreetBets на Reddit.

Фото: Скриншот

В итоге на рост стоимости Dodgecoin отреагировал у себя в Twitter даже Илон Маск.

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В 2020 году Маск уже говорил о перспективах использования технологии Dogecoin в качестве мировой финансовой системы, что привело ее росту в 17%.

Как сообщалось ранее, мировым регуляторам не нравится чрезвычайная волатильность рынка криптовалют и связанная с ним криминальная активность.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала биткоин "крайне спекулятивным активом". По ее словам, расследования показали, что криптовалюта используется для отмывания денег. Лагард призвала к ее глобальному регулированию, возможно, на уровне G7 или G20: "Глобальная координация и многосторонние действия необходимы".