Реакция на скачки биткоина: регуляторы заявили о необходимости ужесточения контроля криптовалют

Регуляторам не нравится чрезвычайная волатильность рынка криптовалют и связанная с ним криминальная активность.

Британский регулятор финансового рынка (FCA) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявили о необходимости более строгого контроля рынка криптовалют, сообщила газета Financial Times.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала биткоин "крайне спекулятивным активом". По ее словам, расследования показали, что криптовалюта используется для отмывания денег. Лагард призвала к ее глобальному регулированию, возможно, на уровне G7 или G20: "Глобальная координация и многосторонние действия необходимы".

Она также сообщила, что криптовалюты привлекают все большее внимание Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Британский регулятор вновь предупредил инвесторов, что участники схем с биткоином "должны быть готовы потерять все свои деньги". FCA обеспокоен незаконными инвестиционными схемами с использованием криптовалют, которые обещают высокие доходы. При этом инвесторы не могут обращаться за помощью к регуляторам в случае потерь на рынке криптовалют.

FCA сильно обеспокоен тем, что скачки курса криптовалют могут повысить интерес к ним и привести к росту инвестиций в эти активы.

Цена на биткоина взлетела на 300% в прошлом году и выросла еще на 40% в начале января, достигнув максимума в более чем 40 тыс. долларов. Затем он упал на 18% без четкого триггера этого процесса.

Такая волатильность отталкивает от криптоактивов многих институциональных инвесторов, но притягивает к ним хедж-фонды и других частных инвесторов.

"Европол" сообщил, что сайт DarkMarket, работавший в скрытой части интернета (даркнете), использовался 2400 поставщиками для продажи наркотиков, украденных личных данных и компьютерных вирусов с использованием криптовалют, включая биткоины и монеро. Немецкая полиция арестовала 34-летнего австралийца, который предположительно был оператором сайта, и конфисковала более 20 серверов в Молдове и Украине.

Напомним, около 20% всех биткоинов в мире хранятся на кошельках, которыми практически невозможно воспользоваться. В банках вернуть доступ к счетам можно благодаря идентификации личности. В случае с кошельками криптовалют так сделать нельзя. У пользователя есть 10 попыток для того, чтобы зайти в кошелек. Если все они окажутся неверными, то кошелек заблокируют.