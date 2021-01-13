$140 млрд остается на биткоин-кошельках, владельцы которых забыли к ним пароль, - СМИ

Из-за отсутствия проверки личности, как в обычных банках, вернуть доступ к кошельку крайне сложно.

Около 20% всех биткоинов в мире хранятся на кошельках, которыми больше практически невозможно воспользоваться, — передает The New York Times данные исследования Chainalysis.

В обычных банках вернуть доступ к аккаунтам можно благодаря идентификации личности. В случае с кошельками электронных валют так сделать нельзя. У пользователя есть 10 попыток для того, чтобы зайти в кошелек. Если все 10 попыток окажутся неверными, то владелец потеряет доступ к кошельку. Кошелек заблокируют.

По данным журналистов, в мире есть несколько людей, которые имеют миллионы долларов в виде криптовалюты, но они потеряли или забыли пароли. Например, программист Стефан Томсон, который еще в 2011 году записал видеоролик о биткоине. За проделанную работу он получил 7002 биткоина (по нынешним ценам это более 230 миллионов долларов или более 64 миллиардов гривен). Программист записал пароль от кошелька на листике, который вскоре забыл. Он уже использовал 8 из 10 попыток зайти в аккаунт, но ни одна из них не оказалась успешной.

Еще один пример – это предприниматель Габриэль Абед с Барбадоса он потерял свой пароль от кошелька из-за того, что коллега отформатировал ноутбук. На нем хранились все пароли предпринимателя. Бизнесмен потерял около 25 миллионов долларов.

Напомним, что биткоин этот год начал с бурного роста. Его стоимость ставила один рекорд за другим. На пике стоимость одного биткоина достигла 41 тысячу долларов, после чего его цена опустилась сразу на 19%.