Крутое пике. Bitkoin потерял 18% стоимости

Всего за сутки цена криптовалюты рухнула на $8 тысяч.

Криптовалюта Bitkoin во вторник, 11 января, продолжает стремительно сдавать позиции, утратив за последние дни 18% своей стоимости, сообщается на платформе Сoin Desk.

Судя по графику, еще 10 января максимальная отметка курса поднялась до $40 880, а на утро 11 января по состоянию на 8:59 он упал до $32 758 и продолжает снижаться.

Напомним, 8 января стоимость криптовалюты преодолела отметку в $41 тысячу, что является ее самым высоким показателем. Цена на нее начала активно расти в начале года. Так, 1 января Bitkoin стоил менее 30 тысяч долларов. За последний месяц он вырос в два раза. Еще 15 декабря 2020 года курс колебался на уровне $20 тысяч.

На долю Bitkoin приходится более 70% всего рынка электронной валюты. В мире существует ограниченное количество этих электронных денег, что обусловлено стремлением разработчиков повысить стоимость криптовалюты и уберечь её от обесценивания. Общее количество Bitkoin, которые могут быть добыты, составляет 21 млн монет. Цифра задана особенностями программного кода и будет достигнута к 2140 г. Совокупное количество Bitkoin на данный момент составляет 18,5 млн. Ежедневно добывается около 900 Bitkoin. 2-3 миллиона Bitkoin считаются бесхозными, поскольку их владельцы забыли пароли либо же умерли, не передав другим людям ключи доступа.

Ранее сообщалось, что Visa планирует выпустить кредитную карту, позволяющую расплачиваться деньгами, а получать кешбэк биткоинами благодаря накопительной системе и возможности конвертации. Обслуживание карты обойдется пользователю в $200 в год.