Кешбэк в биткоинах: Visa выпустит криптовалютную кредитку

Обслуживание карты будет стоить $200 в год.

Издание Forbes со ссылкой на криптовалютный стртап BlockFi сообщает, что Visa планирует выпустить кредитную карту, позволяющую расплачиваться деньгами, а получать кешбэк биткоинами благодаря накопительной системе и возможности конвертации. Обслуживание карты обойдется пользователю в $200 в год.

В качестве партнера Visa выбрала стартап BlockFi. На своем ресурсе стартап уже анонсировал предзаказ такой карты. Однако до конца 2020 года записаться в лист ожидания могут только те люди, у которых есть открытые и пополненные счета в BlockFi. Но платформа обещает, что с января 2021 года любой желающий сможет претендовать на биткоиновскую карту, и уже весной ее получить.

Условия таковы: после каждой покупки или любой другой операции с карты будет зачисляться кэшбек в размере 1,5% от потраченной суммы. Накопленный кэшбек конвертируют в биткоины и автоматически зачислят на счет пользователя в BlockFi. Каждому новому клиенту на счет поступит так называемый "приветственный бонус" в биткоинах, эквивалентный $250, но только при условии, что сумма расходов по карте превысит $3 тыс. в течение первых трех месяцев.

Партнеры уверяют, что их карта станет первой криптовалютной кредиткой. Она будет металлической и с изображением лого биткоина. А выпустит ее Evolve Bank в сотрудничестве со стартапом кредитных карт Deserve.

Также известно, что Visa планирует выпустить и дебетовую криптовалютную карту. К этому проекту был привлечен стартап Fold в апреле 2020-го. А с биржей криптовалют Coinbase Visa договаривалась о выпуске карты, с которой можно тратить биткоины.

Ранее стало известно, что биткоин рекордно подорожал в 2020 году — 30 ноября была зафиксирована рекордная стоимость $19,8 тыс. Как сообщает Reuters, с начала года биткоин подорожал на 170%. Согласно данным ресурса CoinDesk, предыдущий рекорд был зафиксировали в декабре 2017 года — $19,7.