Очередная высота взята: Bitcoin стоит больше $41 тысячи

Наивысшая стоимость, которая была зафиксирована за 24 часа составила 41 478.44 доллара за один биткоин.

За сегодня Bitcoin вырос почти на 10%, сообщается на сервисе CoinDesk.

На момент написания новости (13:38) стоимость одного биткоина была на уровне 41 007.03 доллара. В гривне 1 биткоин оценивается в 1,16 миллиона гривен.

Стоимость криптовалюты с начала года начала активно расти. В начале года, 1 января стоимость биткоина составляла менее 30 тысяч долларов. За последний месяц Bitcoin вырос в два раза. Еще 15 декабря 2020 года одна электронная монета биткоина торговалась на уровне 20 тысяч долларов.

На фоне биткоина активно растет лишь Ethereum, который практически удвоился в цене с начала 2021 года. 1 января одна монета Эфириума торговалась на уровне $700. Сегодня, 8 января его оценка составляет более 1200 долларов.

На долю биткоина приходится более 70% всего рынка электронной валюты.

Напомним, что еще 6 января цена за Bitcoin составляла $35 690.