Почти миллион гривен. Bitcoin обновил очередной исторический максимум

На протяжении дня стоимость криптовалюты несколько снизилась.

Цена криптовалюты Bitcoin утром 6 января подскочила до $35 690 (990 тыс. грн), преодолев очередную психологическую отметку, сообщается на портале CoinDesk. По состоянию на 9:59 она опустилась до $34 648.

Биткоин демонстрирует рост курса уже несколько месяцев подряд. Еще летом его цена не превышала 10 тысяч долларов, однако за последние полгода она увеличилась более чем в три раза. В ночь на 6 января сообщалось, о том, что его стоимость преодолела отметку в 34 тысячи долларов.

По информации СМИ, в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а уже в этом году их количество достигнет 21 миллиона. Однако увеличение количества криптовалюты не собьет спрос на нее, и она продолжит дорожать. Из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.

На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.

Напомним, Visa планирует выпустить кредитную карту, позволяющую расплачиваться деньгами, а получать кешбэк биткоинами благодаря накопительной системе и возможности конвертации. Обслуживание карты обойдется пользователю в $200 в год