Криптовалюта Dogecoin подорожчала приблизно у вісім разів після запису на Reddit

Різке зростання почалося після призову купувати криптовалюта Dogecoin у співтоваристві r/SatoshiStreetBets на Reddit.

Курс криптовалюти Dogecoin за добу зріс на понад вісім разів і, таким чином, встановив новий максимум своєї вартості — понад 0,08 долара. Про це свідчать дані Tradingview.

Фото: Скриншот

Станом на сьогодні курс дещо знизився і становить приблизно 0,05 долара.

За даними сервісу GoinGecko, наразі курс криптовалюти Dogecoin на 12-му місці серед світових криптовалют, хоча раніше їй вдалося піднятися на 9-й рядок.

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Настільки швидке зростання вартості курсу почалося після призову купувати DODGE в співтоваристві r/SatoshiStreetBets на Reddit.

Фото: Скриншот

У підсумку на зростання вартості Dodgecoin відреагував у себе у Twitter навіть Ілон Маск.

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У 2020 році Маск уже говорив про перспективи використання технології Dogecoin в ролі світової фінансової системи, що призвело її зростання в 17%.

Як повідомлялося раніше, світовим регуляторам не подобається надзвичайна волатильність ринку криптовалюти і пов'язана з ним кримінальна активність.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард назвала біткоїни "вкрай спекулятивним активом". За її словами, розслідування показали, що криптовалюта використовується для відмивання грошей. Лагард закликала до її глобального регулювання, можливо, на рівні G7 або G20: "Глобальна координація і багатосторонні дії необхідні".