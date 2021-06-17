"Решил поменять сторону": СБУ выявили экс-боевика "ЛНР" в рядах Нацполиции (фото)

В 2014 году подозреваемый состоял в рядах разведподразделения оккупантов, а спустя два года он оказался на службе в полиции.

Сотрудники СБУ задержали в Национальной полиции Северодонецка экс-боевика "Армии Юго-Востока" "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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По информации силовиков, с 2014 года подозреваемый служил в так называемом "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. После освобождения города украинской армией, и ухода боевиков вглубь оккупированных территорий, фигурант дела решил "поменять сторону". Сначала он скрывался в РФ, потом в оккупированном Крыма. Затем он вернулся в Украину.

[ + – ] Участие подозреваемого в "ЛНР". Фото: пресс-центр СБУ

С 2016 года он служил в рядах Национальной полиции Северодонецка до момента задержания.

[ + – ] Удостоверение бывшего боевика Фото: пресс-центр СБУ

По информации силовиков, подозреваемый принимал участие в обеспечении пропусктного режима и дежурствах на боевых постах пророссийских боевиков. Более того, он находился в разведывательном подразделении, который возглавлял гражданин РФ.

Фото: пресс-центр СБУ

В СБУ заявляют, что отряд причастен к похищениям и пыткам украинских патриотов, а также к убийствам военных ВСУ в боях под Рубежным.

Задержанному объявили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях (часть 2 статьи 260 УК Украины). На данный момент проводится проверка причастности подозреваемого к другим преступлениям, а также решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в СБУ выявили центр "легализации" боевиков "ДНР", который фальсифицировал данные выходцев из Крыма и ОРДЛО.

По информации ОТГ "Північ" пророссийские боевики застрелили своего сослуживца при попытке перейти на сторону ВСУ.