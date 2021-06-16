"Пытался перейти на сторону ВСУ": пророссийские боевики застрелили своего сослуживца

В штабе ОТГ "Північ" заявляют, что руководство боевиков скрывает факты ликвидации своих "военных" при попытке перехода на украинскую сторону.

Пророссийские боевики в зоне ООС застрелили своего "товарища", который пытался перейти на сторону ВСУ. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Північ" в Facebook.

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Сегодня, 16 июня, в районе 9 утра на одном из наблюдательных пунктов пророссийских боевиков в районе Катериновки (Донецкая область), военный незаконных вооруженных формирований был застрелен боевиками при попытке перейти на сторону Вооруженных сил Украины. После этого пророссийские боевики эвакуировали своего сослуживца на наблюдательный пункт.

"Руководство незаконных вооруженных формирований пытается жестоко пресекать случаи сдачи в плен своих "защитников" и скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на сторону Вооруженных Сил Украины из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики", — указывается в сообщении ОТГ "Північ".

Напомним, по данным украинской военной разведки, российские СМИ распространяют фейк об убийстве украинской ДРГ 5 боевиков.

Ранее контрразведка СБУ разоблачила центр "легализации" боевиков "ДНР", действовавший на территории Украины.