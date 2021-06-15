Россия распространяет фейк об убийстве 5 боевиков на Донбассе украинской ДРГ, - разведка
По версии росСМИ и "ЛНР", бойцы ВСУ впритык расстреляли пророссийских боевиков.
В ряде российских СМИ распространяют неправдивую информацию о гибели 11 июня 5 пророссийских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Генерального управления разведки Минобороны Украины.
По версии оккупантов, боевиков уничтожила украинская диверсионно-разведывательная группа в районе н.п. Голубовское, что в Луганской области. Событие произошло 11 июня.
Однако в ГУР Минобороны заявляют, что на самом деле боевики погибли из-за злоупотреблений алкоголем. Выпив, один из боевиков застрелил из оружия своих сослуживших, а когда понял, что наделал, то застрелился и сам.
Российские СМИ же пытаются дать картинку, что якобы украинский снайпер уничтожил одного из боевиков из натовской винтовки. А остальных, как пишут в РФ, расстреляли в упор ДРГ. Также разведка опубликовала аудиозаписи разговора боевиков, которые утверждают, что в РосСМИ описывают неправдивую информацию. Ее можно прослушать по ссылке.
Цель россиян, как утверждают разведчики, состоит в провокации перед встречей президента США и РФ. Они хотят дискредитировать Вооруженные силы и усилить антиукраинские настроения среди жителей ОРДЛО.
Напомним, беспилотник ВСУ проводил разведку на Донбассе, а боевики пытались сбить его камнями и стрельбой из автомата.
Ранее контрразведка СБУ разоблачила центр "легализации" боевиков "ДНР", действовавший на территории Украины.