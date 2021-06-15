Росія поширює фейк про вбивство 5 бойовиків на Донбасі української ДРГ, — розвідка

За версією РосЗМІ та "ЛНР", бійці ЗСУ впритул розстріляли проросійських бойовиків.

У низці російських ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про загибель 11 червня 5 проросійських бойовиків. Про це повідомляє пресслужба Генерального управління розвідки Міноборони України.

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За версією окупантів, бойовиків знищила українська диверсійно-розвідувальна група в районі н. п. Голубівське, що в Луганській області. Подія сталася 11 червня.

Однак у ГУР Міноборони заявляють, що насправді бойовики загинули через зловживання алкоголем. Випивши, один із бойовиків застрелив зі зброї своїх товаришів по службі, а коли зрозумів, що накоїв, то застрелився і сам.

[ + – ] Допис російського видання "Інтерфакс" про українську "ДРГ" Фото: Скриншот

Російські ЗМІ ж намагаються дати картинку, що нібито український снайпер знищив одного з бойовиків із натовської гвинтівки. А інших, як пишуть в РФ, розстріляли впритул ДРГ. Також розвідка оприлюднила аудіозаписи розмови бойовиків, які стверджують, що в РосЗМІ описують неправдиву інформацію. Її можна прослухати за посиланням.

Мета росіян, як стверджують розвідники, полягає в провокації перед зустріччю президента США й РФ. Вони хочуть дискредитувати Збройні сили і посилити антиукраїнські настрої серед жителів ОРДЛО.

Нагадаємо, безпілотник ЗСУ проводив розвідку на Донбасі, а бойовики намагалися збити його камінням і стріляниною з автомата.

Раніше контррозвідка СБУ викрила центр "легалізації" бойовиків "ДНР", який діяв на території України.