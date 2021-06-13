Пытались сбить камнями: беспилотник ВСУ провел разведку на Донбассе (видео)
Коптеру во время успешного полета удалось заснять позиции пророссийских сепаратистов.
Беспилотный украинский аппарат залетел на территорию, подконтрольную боевикам "Л/ДНР", и успешно провел там аэроразвведку.
Видео было опубликовано в Telegram-канале "Perepichka News".
Авторы публикации дали ролику название "Пролетая над гнездом сепаратистов".
В ходе аэроразведки украинский беспилотный аппарат зафиксировал фортификационные сооружения боевиков "Л/ДНР", их позиции в "зеленке", а также местных жителей оккупированных территорий.
Более того, пророссийские сепаратисты всячески мешали коптеру выполнять аэроразведку территорий, пытаясь сбить его камнями и очередью из автомата.
"Пролетая над гнездом сепаратистов. Украинский беспилотник залетел в гости к боевикам "ЛДНР". Там его безуспешно пытались сбить камнями и пулями. Чем богаты тем и рады", — говорится в подписи к опубликованному видеоролику в Telegram-канале.
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