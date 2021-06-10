22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук трагически погибла в зоне ООС (фото)

По данным командования, военнослужащая погибла при исполнении служебных обязанностей.

В среду, 9 мая, в зоне проведения ООС на Донбассе погибла лейтенант 128-й отельной горно-штурмовой бригады ВСУ Карина Шемчук.

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Об этом информирует пресс-служба военной части в соцсети Facebook.

Сообщается, что военнослужащая 128-й бригады ВСУ погибла на Донбассе при исполнении служебных обязанностей.

Командование военной части выразило соболезнование родным погибшего лейтенанта.

"09 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы", — говорится в сообщении.

Гибель лейтенанта ВСУ на Донбассе подтвердил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров. Он сообщил, что погибшей военнослужащей 128-й бригады ВСУ Карине Шемчук было 22 года.

У лейтенанта ВСУ, по словам Петрова, остался отец.

"Во время выполнения служебных обязанностей, трагически погибла военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, лейтенант Карина Шемчук. Война забрала еще одно молодое сердце… Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!", — подчеркнул глава Закарпатской ОГА в своем Facebook.

[ + – ] Карина Шемчук Фото: Фото из Facebook-аккаунта Алексея Петрова

Ранее Фокус сообщал, что боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ВСУ и жилые дома под Донецком. Пророссийские сепаратисты вели огонь из артиллерийской пушки 2С9 "Нона" 120-го калибра по населенному пункту Пески.

Также Фокус рассказывал, что УАЗик боевиков подорвался на собственной мине. Инцидент произошел в районе оккупированного села Бетмановое, где пророссийские террористы наехали на противотанковую мину ТМ-62.