22-річна лейтенантка ЗСУ Карина Шемчук трагічно загинула в зоні ООС (фото)

За даними командування, військовослужбовиця загинула під час виконання службових обов'язків.

У середу, 9 травня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинула лейтенантка 128-ї готельної гірничо-штурмової бригади ЗСУ Карина Шемчук.

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Про це інформує пресслужба військової частини в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що військовослужбовиця 128-ї бригади ЗСУ загинула на Донбасі під час виконання службових обов'язків.

Командування військової частини висловило співчуття рідним загиблої лейтенантки.

"09 червня, в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовиця нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблої захисниці", — йдеться в повідомленні.

Загибель лейтенантки ЗСУ на Донбасі підтвердив глава Закарпатської ОДА Олексій Петров. Він повідомив, що загиблій військовослужбовиці 128-ї бригади ЗСУ Карині Шемчук було 22 роки.

У лейтенантки ЗСУ, за словами Петрова, залишився батько.

"Під час виконання службових обов'язків, трагічно загинула військовослужбовиця 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, лейтенантка Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце... Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять!" — підкреслив глава Закарпатської ОДА в своєму Facebook.

[ + – ] Карина Шемчук Фото: Фото из Facebook-аккаунта Алексея Петрова

Раніше Фокус повідомляв, що бойовики обстріляли з важкої артилерії позиції ЗСУ та житлові будинки під Донецьком. Проросійські сепаратисти вели вогонь з артилерійської гармати 2С9 "Нона" 120-го калібру по населеному пункту Піски.

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