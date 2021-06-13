Намагалися збити камінням: безпілотник ЗСУ провів аеророзвідку на Донбасі (відео)

Коптеру під час успішного польоту вдалося зняти позиції проросійських сепаратистів.

Безпілотний український апарат залетів на територію, підконтрольну бойовикам "Л/ДНР", і успішно провів там аероразвведку.

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Відео було опубліковано в Telegram-каналі "Perepichka News".

Автори публікації дали ролику назва "Пролітаючи над гніздом сепаратистів".

В ході аеророзвідки український безпілотний апарат зафіксував фортифікаційні споруди бойовиків "Л/ДНР", їх позиції в "зеленці", а також місцевих жителів окупованих територій.

Більш того, проросійські сепаратисти всіляко заважали коптеру виконувати аеророзвідку територій, намагаючись збити його камінням і чергою з автомата.

"Пролітаючи над гніздом сепаратистів. Український безпілотник залетів в гості до бойовиків "ЛДНР". Там його безуспішно намагалися збити камінням і кулями. Чим багаті тим і раді", — йдеться у підписі до опублікованого відеоролика в Telegram-каналі.

[ + – ] Український коптер над територією бойовиків "Л/ДНР"

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