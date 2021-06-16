"Намагався перейти на сторону ЗСУ": проросійські бойовики застрелили свого товариша по службі

У штабі ОТГ "Північ" заявляють, що керівництво бойовиків приховує факти ліквідації своїх "військових" при спробі переходу на українську сторону.

Проросійські бойовики в зоні ООС застрелили свого "товариша", який намагався перейти на сторону ЗСУ. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Північ" у Facebook.

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Сьогодні, 16 червня, приблизно о 9 ранку на одному зі спостережних пунктів проросійських бойовиків у районі Катеринівки (Донецька область), військовий незаконних збройних формувань був застрелений бойовиками при спробі перейти на бік Збройних сил України. Після цього проросійські бойовики евакуювали свого товариша по службі на спостережний пункт.

"Керівництво незаконних збройних формувань намагається жорстоко припиняти випадки здачі в полон своїх "захисників" і приховати факти їхньої ліквідації при спробах переходу на бік Збройних Сил України через небажання захищати самопроголошені республіки", — вказується в повідомленні ОТГ "Північ".

Нагадаємо, що за даними української військової розвідки, російські ЗМІ поширюють фейк про вбивство українською ДРГ 5 бойовиків.

Раніше контррозвідка СБУ викрила центр "легалізації" бойовиків "ДНР", який діяв на території України.