СБУ разоблачила сеть российских агентов, работавших в соцсетях (фото)

Вражеская сеть действовала в нескольких регионах Украины, а для связи с кураторами агенты использовали карты иностранного оператора сотовой связи.

Сотрудники СБУ разоблачили межрегиональную сеть пророссийских интернет-агитаторов, призывавших к изменению государственных границ Украины, информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным СБУ, вражеская сеть интернет-агентов действовала в Киеве, Мариуполе, Днепре и на территории Кировоградской области.

По указанию российских кураторов, агитаторы в социальных сетях призывали к ведению агрессивной войны и изменению государственных границ Украины, а для связи с руководством использовали карты иностранного оператора сотовой связи.

В ходе обысков сотрудники СБУ выявили компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.

В Киеве в ходе спецоперации разоблачен координатор столичной кибергруппировки, которая специализировалась на распространении дезинформации на основе публикаций "блогеров" российских интернет-ресурсов. Для незаконной деятельности злоумышленники создали четыре сайта и пять сообществ в соцсетях.

В Мариуполе разоблачили участницу группировки, которая призывала к нарушению территориальной целостности Украины. Указания по ведению информационных атак она получала от кураторов ОРДЛО.

В Днепре мужчина открыто поддерживал пророссийских сепаратистов, а публикации размещал на личной странице в соцсети. В Кировоградской области мужчина в соцсетях призывал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

"В СБУ продолжаются мероприятия, направленные на выявление и блокирование попыток иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения подрывной деятельности против Украины", — подытожили в пресс-центре спецслужбы.

[ + – ] Спецоперация СБУ

[ + – ] Спецоперация СБУ

[ + – ] Спецоперация СБУ

Ранее Фокус сообщал, что СБУ выявила боевика "ЛНР" в рядах Нацполиции. В 2014 году подозреваемый состоял в рядах разведподразделения оккупантов, а спустя два года он оказался на службе в полиции. По данным СБУ, мужчина причастен к похищениям и пыткам украинских патриотов, а также к убийствам военных ВСУ.

Также Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила центр "легализации" боевиков "ДНР". Злоумышленники фальсифицировали данные выходцев из Крыма и ОРДЛО с целью легализации людей на подконтрольной Киеву территории. Среди клиентов "центра" были сепаратисты, воевавшие против ВСУ на Донбассе.