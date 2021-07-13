СБУ викрила мережу російських агентів, які працювали в соцмережах (фото)

Ворожа мережа діяла в декількох регіонах України, а для зв'язку з кураторами агенти використовували карти іноземного оператора стільникового зв'язку.

Співробітники СБУ викрили міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агітаторів, які закликали до зміни державних кордонів України, інформує пресцентр спецслужби.

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За даними СБУ, ворожа мережа інтернет-агентів діяла в Києві, Маріуполі, Дніпрі та на території Кіровоградської області.

За вказівкою російських кураторів, агітатори в соціальних мережах закликали до ведення агресивної війни та зміни державних кордонів України, а для звʼязку з керівництвом використовували карти іноземного оператора стільникового звʼязку.

У процесі обшуків співробітники СБУ знайшли компʼютерну техніку, засоби звʼязку та проекти інформаційних повідомлень, які слугують доказами протиправної діяльності.

У Києві в процесі спецоперації викритий координатор столичного кібер-угруповання, яке спеціалізувалося на поширенні дезінформації на основі публікацій "блогерів" російських інтернет-ресурсів. Для незаконної діяльності зловмисники створили чотири сайти і пʼять спільнот у соціальних мережах.

У Маріуполі викрили учасницю угруповання, яка закликала до порушення територіальної цілісності України. Вказівки щодо ведення інформаційних атак вона отримувала від кураторів ОРДЛО.

У Дніпрі чоловік відкрито підтримував проросійських сепаратистів, а публікації розміщував на особистій сторінці в соцмережі. У Кіровоградській області чоловік у соцмережах закликав до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

"В СБУ тривають заходи, спрямовані на виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення підривної діяльності проти України", — підсумували в пресцентрі спецслужби.

[ + – ] Спецоперація СБУ

[ + – ] Спецоперація СБУ

[ + – ] Спецоперація СБУ

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ виявила бойовика "ЛНР" у лавах Нацполіції. У 2014 році підозрюваний перебував у лавах розвідпідрозділу окупантів, а через два роки він опинився на службі в поліції. За даними СБУ, чоловік причетний до викрадень і тортур українських патріотів, а також до вбивств військових ЗСУ.

Також Фокус розповідав, що СБУ викрила центр "легалізації" бойовиків "ДНР". Зловмисники фальсифікували дані вихідців із Криму й ОРДЛО з метою легалізації людей на підконтрольній Києву території. Серед клієнтів "центру" були сепаратисти, які воювали проти ЗСУ на Донбасі.