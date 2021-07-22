СБУ викрила агентурну мережу ФСБ у Херсонській області: серед зрадників — чиновники (фото)
Організатором ворожої мережі був колишній співробітник СБУ. Агенти, які отримували вказівки від ФСБ РФ, збирали розвідувальну інформацію з обмеженим доступом.
Контррозвідка СБУ викрила діяльність ворожої агентурної мережі ФСБ РФ у Херсонській області, у яку входили колишні силовики і чиновники, інформує пресцентр спецслужби.
За даними силовиків, ворожу мережу в Херсонській області організував колишній співробітник СБУ, який звільнився у 2014 році і був завербований оперативниками ФСБ під час поїздки в Росію.
Виконуючи завдання російської розвідки, ексспівробітник СБУ привернув до агентурної мережі чиновників і силовиків, серед яких:
- співробітник СБУ в Херсонській області;
- працівник місцевої прокуратури;
- співробітник поліції;
- чиновник ДСНС;
- колишній чиновник ОДА.
Куратором ворожої агентурної мережі в Україні був офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який відповідає за український напрямок. Протягом 2015-2016 років Король перебував на окупованому Донбасі в складі оперативної роти ФСБ під позивним "Мангуст".
Російських розвідників цікавила розвідувальна інформація з обмеженим доступом — дані про діяльність і співробітників УСБУ, відомості про військові підрозділи й органи місцевої влади. За передану інформацію резидент, який створив агентурну мережу, отримував грошову винагороду.
Двох членів злочинного угруповання — творця мережі і його агента з СБУ — затримали. Їм предʼявлено підозру за ч.2 ст. 28 і ч.1. ст. 111 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Щодо інших членів злочинної мережі проводяться слідчі дії.
Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала "депутата парламенту ЛНР". Затримання відбулося в одному зі спальних районів Харкова. Українські силовики встановили, що чоловік причетний до ухвалення т.зв. "Конституції ЛНР".
Також Фокус розповідав, що СБУ викрила мережу російських агентів, які працювали в соцмережах. Ворожа мережа діяла в декількох регіонах України, а для звʼязку з кураторами агенти використовували карти іноземного оператора стільникового звʼязку.