СБУ викрила агентурну мережу ФСБ у Херсонській області: серед зрадників — чиновники (фото)

Організатором ворожої мережі був колишній співробітник СБУ. Агенти, які отримували вказівки від ФСБ РФ, збирали розвідувальну інформацію з обмеженим доступом.

Контррозвідка СБУ викрила діяльність ворожої агентурної мережі ФСБ РФ у Херсонській області, у яку входили колишні силовики і чиновники, інформує пресцентр спецслужби.

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За даними силовиків, ворожу мережу в Херсонській області організував колишній співробітник СБУ, який звільнився у 2014 році і був завербований оперативниками ФСБ під час поїздки в Росію.

Виконуючи завдання російської розвідки, ексспівробітник СБУ привернув до агентурної мережі чиновників і силовиків, серед яких:

співробітник СБУ в Херсонській області;

працівник місцевої прокуратури;

співробітник поліції;

чиновник ДСНС;

колишній чиновник ОДА.

[ + – ] Агентурна мережа ФСБ

Куратором ворожої агентурної мережі в Україні був офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який відповідає за український напрямок. Протягом 2015-2016 років Король перебував на окупованому Донбасі в складі оперативної роти ФСБ під позивним "Мангуст".

Російських розвідників цікавила розвідувальна інформація з обмеженим доступом — дані про діяльність і співробітників УСБУ, відомості про військові підрозділи й органи місцевої влади. За передану інформацію резидент, який створив агентурну мережу, отримував грошову винагороду.

[ + – ] Агентурна мережа ФСБ

Двох членів злочинного угруповання — творця мережі і його агента з СБУ — затримали. Їм предʼявлено підозру за ч.2 ст. 28 і ч.1. ст. 111 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Щодо інших членів злочинної мережі проводяться слідчі дії.

[ + – ] СБУ спецоперація [ + – ] СБУ спецоперація [ + – ] СБУ спецоперація [ + – ] СБУ спецоперація

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала "депутата парламенту ЛНР". Затримання відбулося в одному зі спальних районів Харкова. Українські силовики встановили, що чоловік причетний до ухвалення т.зв. "Конституції ЛНР".

Також Фокус розповідав, що СБУ викрила мережу російських агентів, які працювали в соцмережах. Ворожа мережа діяла в декількох регіонах України, а для звʼязку з кураторами агенти використовували карти іноземного оператора стільникового звʼязку.