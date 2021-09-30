Готували диверсії: СБУ знайшла біля передової схови з озброєнням бойовиків (фото)
Зі схованок правоохоронці вилучили понад 40 кг вибухівки, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також патрони до зенітних установок.
СБУ повідомила про запобігання диверсій поблизу лінії зіткнення, які готували бойовики з окупаційних корпусів РФ. Про це інформує пресцентр спецслужби.
Схованки з озброєнням учасників ворожих диверсійно-розвідувальних груп знайшли в Донецькій і Луганській областях.
Як повідомляють силовики, зі сховів вилучили 41 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також патрони до великокаліберних кулеметів і зенітних установок.
У Луганській області схованка була розташована у лісосмузі в декількох кілометрах від лінії зіткнення. Співробітники СБУ вилучили:
- 126 тротилових шашок загальною вагою 36 кг;
- засоби ініціювання вибухів;
- 29 гранат Ф-1, РГО, РГН і РГД.
У Донецькій області схов був облаштований біля Маріуполя, в якому силовики знайшли цілий арсенал озброєння проросійських бойовиків:
- 3 цинкові коробки з патронами до зенітних установок;
- майже кілограм тротилу;
- п'ять протитанкових і протипіхотних мін;
- 18 бойових гранат;
- 60 стрічок із патронами до великокаліберних кулеметів;
- автомат Калашникова;
- мінометну міну;
- понад 3 тисячі патронів до стрілецької зброї різного калібру.
Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала агента ФСБ, який брав участь у вбивстві офіцера ЗСУ. За даними слідства, затриманий входив до складу "бойової двійки", яка в 2016 році вбила в Рівненській області українського спецназівця.
Також Фокус розповідав, що СБУ біля кордону з Білоруссю знайшла схованку з озброєнням. У процесі навчань співробітники СБУ знайшли реальну схованку поруч із Білоруссю, в якій сховали вибухівку, гранати, гранатомети і патрони різного калібру.