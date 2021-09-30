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Готували диверсії: СБУ знайшла біля передової схови з озброєнням бойовиків (фото)

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СБУ виявила біля лінії зіткнення тайники зі зброєю
Фото: СБУ | На Донбасі бойовики "Л/ДНР" готували диверсії

Зі схованок правоохоронці вилучили понад 40 кг вибухівки, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також патрони до зенітних установок.

СБУ повідомила про запобігання диверсій поблизу лінії зіткнення, які готували бойовики з окупаційних корпусів РФ. Про це інформує пресцентр спецслужби.

Схованки з озброєнням учасників ворожих диверсійно-розвідувальних груп знайшли в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляють силовики, зі сховів вилучили 41 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також патрони до великокаліберних кулеметів і зенітних установок.

У Луганській області схованка була розташована у лісосмузі в декількох кілометрах від лінії зіткнення. Співробітники СБУ вилучили:

  • 126 тротилових шашок загальною вагою 36 кг;
  • засоби ініціювання вибухів;
  • 29 гранат Ф-1, РГО, РГН і РГД.

У Донецькій області схов був облаштований біля Маріуполя, в якому силовики знайшли цілий арсенал озброєння проросійських бойовиків:

  • 3 цинкові коробки з патронами до зенітних установок;
  • майже кілограм тротилу;
  • п'ять протитанкових і протипіхотних мін;
  • 18 бойових гранат;
  • 60 стрічок із патронами до великокаліберних кулеметів;
  • автомат Калашникова;
  • мінометну міну;
  • понад 3 тисячі патронів до стрілецької зброї різного калібру.
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
Фото: СБУ
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії
На Донбасі бойовики з окупаційних корпусів РФ готували диверсії

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала агента ФСБ, який брав участь у вбивстві офіцера ЗСУ. За даними слідства, затриманий входив до складу "бойової двійки", яка в 2016 році вбила в Рівненській області українського спецназівця.

Також Фокус розповідав, що СБУ біля кордону з Білоруссю знайшла схованку з озброєнням. У процесі навчань співробітники СБУ знайшли реальну схованку поруч із Білоруссю, в якій сховали вибухівку, гранати, гранатомети і патрони різного калібру.