Готовили диверсии: СБУ выявила возле передовой схроны с вооружением боевиков (фото)
Из тайников правоохранители изъяли более 40 кг взрывчатки, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к зенитным установкам.
СБУ сообщила о предотвращении диверсий вблизи линии соприкосновения, которые готовили боевики из оккупационных корпусов РФ. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.
Тайники с вооружением участников вражеских диверсионно-разведывательных групп обнаружили в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщают силовики, из схронов изъяли 41 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам.
В Луганской области тайник был расположен в лесополосе в нескольких километрах от линии соприкосновения. Сотрудники СБУ изъяли:
- 126 тротиловых шашек общим весом 36 кг;
- средства инициирования взрывов;
- 29 гранат Ф-1, РГО, РГН и РГД.
В Донецкой области схрон был обустроен возле Мариуполя, в котором силовики обнаружили целый арсенал вооружения пророссийских боевиков:
- 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам;
- почти килограмм тротила;
- пять противотанковых и противопехотных мин;
- 18 боевых гранат;
- 60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам;
- автомат Калашникова;
- минометная мина;
- более 3 тысяч патронов к стрелковому оружию различного калибра.
Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала агента ФСБ, участвовавшего в убийстве офицера ВСУ. По данным следствия, задержанный входил в состав "боевой двойки", которая в 2016 году убила в Ровенской области украинского спецназовца.
Также Фокус рассказывал, что СБУ возле границы с Беларусью выявила схрон с вооружением. В ходе учений сотрудники СБУ выявили реальный тайник рядом с Беларусью, в котором спрятали взрывчатку, гранаты, гранатометы и патроны разного калибра.