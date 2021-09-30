Готовили диверсии: СБУ выявила возле передовой схроны с вооружением боевиков (фото)

Из тайников правоохранители изъяли более 40 кг взрывчатки, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к зенитным установкам.

СБУ сообщила о предотвращении диверсий вблизи линии соприкосновения, которые готовили боевики из оккупационных корпусов РФ. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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Тайники с вооружением участников вражеских диверсионно-разведывательных групп обнаружили в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщают силовики, из схронов изъяли 41 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам.

В Луганской области тайник был расположен в лесополосе в нескольких километрах от линии соприкосновения. Сотрудники СБУ изъяли:

126 тротиловых шашек общим весом 36 кг;

средства инициирования взрывов;

29 гранат Ф-1, РГО, РГН и РГД.

В Донецкой области схрон был обустроен возле Мариуполя, в котором силовики обнаружили целый арсенал вооружения пророссийских боевиков:

3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам;

почти килограмм тротила;

пять противотанковых и противопехотных мин;

18 боевых гранат;

60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам;

автомат Калашникова;

минометная мина;

более 3 тысяч патронов к стрелковому оружию различного калибра.

[ + – ] На Донбассе боевики из оккупационных корпусов РФ готовили диверсии [ + – ] На Донбассе боевики из оккупационных корпусов РФ готовили диверсии [ + – ] На Донбассе боевики из оккупационных корпусов РФ готовили диверсии [ + – ] На Донбассе боевики из оккупационных корпусов РФ готовили диверсии Фото: СБУ

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала агента ФСБ, участвовавшего в убийстве офицера ВСУ. По данным следствия, задержанный входил в состав "боевой двойки", которая в 2016 году убила в Ровенской области украинского спецназовца.

Также Фокус рассказывал, что СБУ возле границы с Беларусью выявила схрон с вооружением. В ходе учений сотрудники СБУ выявили реальный тайник рядом с Беларусью, в котором спрятали взрывчатку, гранаты, гранатометы и патроны разного калибра.