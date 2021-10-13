СБУ перехопили російський БПЛА "Гранат-1" на Донбасі (фото)

За допомогою безпілотника окупанти коректували обстріли позицій українських військових у зоні ООС, а також проводили розвідку місцевості.

Служба безпеки України викрила учасників збройних формувань РФ у використанні російських безпілотників "Гранат-1". Про це повідомляє пресцентр служби.

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Згідно з даними правоохоронців, безпілотник використовувався для розвідки і коригування обстрілів бойовиків по українських позиціях. БПЛА був перехоплений на лінії розмежування.

Фото: прес-центр СБУ

Експертиза встановила, що перехоплений БПЛА — це російський "Гранат-1". Також на експертизу відправлені ще два ворожі безпілотники, перехоплені на лінії розмежування. СБУ почала два кримінальні провадження у частині 2,3 статті 258 (терористичний акт) і частини 1, 2 статті 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Фото: прес-центр СБУ

"Гранат-1" — це російський розвідувальний БПЛА, який виробляється на заводі "Іжевські безпілотні системи". Він має фото, відео і тепло фіксацію. Дальність дії до 10 км під час запису відео і до 15 км у режимі фотофіксації.

Технічні характеристики БПЛА:

розмах крила — 0,82 м;

висота — 0,24 м;

крейсерська швидкість польоту — 60 км/год;

максимальна висота польоту — 3 500 м;

час польоту — 1 година і 15 хвилин.

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