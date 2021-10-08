У госпіталі Києва від ветеранів ООС вимагали хабара за привласнення інвалідності, — СБУ (фото)

За даними силовиків, за свої послуги співробітники медустанови вимагали від $1 500, а збиток державі склав понад 20 млн гривень.

Контррозвідка СБУ повідомила про викриття чиновників київського військового госпіталю, які вимагали гроші від учасників АТО/ООС за проходження медкомісії та отримання статусу інваліда. Про це інформує пресцентр силового відомства.

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У процесі слідства було встановлено факти надання інвалідності різних категорій за підробленими документами, а вартість послуг становила від $1 500.

Як стверджують силовики, дії деяких чиновників військового госпіталю в Києві завдали збитків державі в розмірі понад 20 млн гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, які, ймовірно, були отримані внаслідок неправомірної діяльності.

Одному з фігурантів справи пред'явлено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Якщо його провина буде доведена в суді — йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В СБУ також додали, що зараз вирішується питання про пред'явлення підозри іншим фігурантам схеми за ч. 4 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

[ + – ] Обшуки СБУ в київському військовому госпіталі [ + – ] Обшуки СБУ в київському військовому госпіталі [ + – ] Обшуки СБУ в київському військовому госпіталі

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві СБУ викрила чиновника КМДА, який вимагав хабарі у підприємців. Підозрюваним виявився співробітник один із департаментів КМДА, які вимагав хабар у підприємців, а натомість обіцяв не створювати штучні перешкоди для ведення бізнесу.

Також Фокус розповідав, що СБУ запобігла терактам у прикордонному районі Закарпаття. Уродженець Луганської області, завербований спецслужбами РФ, готував підпал дипвідомства і машин з іноземною реєстрацією, а також вбивство громадського діяча.