У Києві затримали чиновника КМДА, який вимагав хабарі у підприємців, — СБУ (фото)

За версією слідства, співробітник одного з департаментів столичної мерії вимагав у бізнесменів гроші за відсутність штучних перешкод у веденні їх діяльності. Середня сума хабара становила $2 тис.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили співробітника підрозділу одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА), який, за їхньою версією, вимагав гроші у власників малого і середнього бізнесу. Про це повідомляє сайт спецслужби.

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Слідство стверджує, що в разі відмови підприємців платити "данину", чиновник погрожував перевірками. При цьому сума хабара, як правило, становила 2 тисячі доларів з одного підприємця.

Фото: СБУ

За даними правоохоронців, чиновник налагодив корупційний механізм отримання грошей від представників комерційних структур, зокрема у сфері торгівлі та громадського харчування. Тим, хто погоджувався платити, чоловік "гарантував" не створювати штучних перешкод для ведення бізнесу.

Фото: СБУ

Коли чиновника затримували, він отримував один із хабарів поблизу столичного ринку. В СБУ повідомляють, що за ці гроші чоловік обіцяв бізнесменові не проводити "додаткову" перевірку щодо законності розміщення його підприємства.

Фото: СБУ

Незабаром чоловікові повідомлять про підозру, а також оберуть йому запобіжний захід.

Фокус раніше писав про те, що начальник митного поста Одеської митниці Державної митної служби був затриманий під час отримання неправомірної вигоди. За версією слідства, співробітники митного поста створювали штучні перешкоди в розмитненні автомобілів для тих, хто відмовлявся давати хабар.

Раніше Фокус називав ТОП-5 способів, як чиновники позбавляються від хабарів під час затримання. За даними ДБР, деякі чиновники на очах силовиків намагалися з'їсти купюри, розкидали їх по шляху і стверджували, що неправомірну вигоду їм підкинули.