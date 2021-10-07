В Киеве задержали чиновника КГГА, вымогавшего взятки у предпринимателей, - СБУ (фото)

По версии следствия, сотрудник одного из департаментов столичной мэрии требовал у бизнесменов деньги за отсутствие искусственных препятствий в ведении их деятельности. Средняя сумма взятки составляла $2 тыс.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила сотрудника подразделения одного из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА), который, по их версии, вымогал деньги у собственников малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает сайт спецслужбы.

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Следствие утверждает, что в случае отказа предпринимателей платить "дань", чиновник угрожал проверками. При этом сумма взятки, как правило, составляла 2 тысячи долларов с одного предпринимателя.

Фото: СБУ

По данным правоохранителей, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег от представителей коммерческих структур, в том числе в сфере торговли и общепита. Тем, кто соглашался платить, мужчина "гарантировал" не создавать искусственных препятствий для ведения бизнеса.

Фото: СБУ

Когда чиновника задерживали, он получал одну из взяток около столичного рынка. В СБУ сообщают, что за эти деньги мужчина обещал бизнесмену не проводить "дополнительную" проверку относительно законности размещения его предприятия.

Фото: СБУ

Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а также изберут ему меру пресечения.

Фокус ранее писал о том, что начальник таможенного поста Одесской таможни Государственной таможенной службы был задержан во время получения неправомерной выгоды. По версии следствия, сотрудники таможенного поста создавали искусственные препятствия в растаможке автомобилей для тех, кто отказывался давать взятку.

Ранее Фокус называл ТОП-5 способов, как чиновники избавляются от взяток при задержании. По данным ГБР, некоторые чиновники на глазах силовиков пытались съесть купюры, разбрасывали их по пути и утверждали, что неправомерную выгоду им подкинули.