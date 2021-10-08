В госпитале Киева от ветеранов ООС требовали взятки за присвоение инвалидности, — СБУ (фото)

По данным силовиков, за свои услуги сотрудники медучреждения требовали от $1500, а ущерб государству составил свыше 20 млн гривен.

Контрразведка СБУ сообщила о разоблачении чиновников киевского военного госпиталя, которые вымогали деньги от участников АТО/ООС за прохождение медкомиссии и получение статуса инвалида. Об этом информирует пресс-центр силового ведомства.

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В ходе следствия были установлены факты предоставления инвалидности разных категорий по поддельным документам, а стоимость услуг составляла от $1500.

Как утверждают силовики, действия некоторых чиновников военного госпиталя в Киеве нанесли ущерб государству в размере свыше 20 млн гривен. Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, которые, вероятно, были получены в результате неправомерной деятельности.

Одному из фигурантов дела предъявлено подозрение по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса. Если его вина будет доказана в суде — ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ также добавили, что сейчас решается вопрос о предъявлении подозрения другим фигурантам схемы по ч.4 ст. 27 и ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Обыски СБУ в киевском военном госпитале [ + – ] Обыски СБУ в киевском военном госпитале [ + – ] Обыски СБУ в киевском военном госпитале

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве СБУ разоблачила чиновника КГГА, вымогавшего взятки у предпринимателей. Подозреваемым оказался сотрудник один из департаментов КГГА, которые требовал взятку у предпринимателей, а взамен обещал не создавать искусственные препятствия при ведении бизнеса.

Также Фокус рассказывал, что СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатья. Уроженец Луганской области, завербованный спецслужбами РФ, готовил поджог дипведомства и машин с иностранной регистрацией, а также убийство общественного деятеля.