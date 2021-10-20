Українські бійці показали відео знищення позицій окупантів у зоні ООС (відео)

"Один з епізодів фантастичної війни за справедливість ми пропонуємо вам подивитися. Усі збіги — не випадкові", — свідчить підпис до відео.

Військові 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади опублікували відео у Facebook з ударом із гранатомета СПГ по будинку, в якому знаходилася позиція російських окупаційних формувань.

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"Одного разу, десь в районі проведення ООС, в одній з далеких галактик тривала війна між світлими силами ельфів і брудними й огидними стадами Орків. Один з епізодів цієї фантастичної війни за справедливість ми пропонуємо вам подивитися. Усі збіги — не випадкові", — свідчить підпис до відео.

Українські військові вистрілили в будинок, звідки проросійські бойовики безкарно вели вогонь. Повідомляється, що уразили ціль за допомогою "чарівного чобота". Чобіт — це протитанковий гранатомет СПГ-9, який прозвали так в армії. Він призначений для знищення танків, САУ та інших броньованих цілей, а також проти живої сили противника і вогневих засобів ворога.

Дальність стрільби у протитанкового гранатомета становить 1 300 метрів осколковою і кумулятивною гранатою, і 4 500 метрів за розділеним наведенням осколковою гранатою.

[ + – ] Момент знищення позиції бойовиків

Нагадаємо, СБУ змогли перехопити російський БПЛА "Гранат-1" у зоні ООС.

Раніше танкісти ЗСУ відпрацювали знищення ворога в зоні ООС. Умовний ворог прорвав оборону, на знищення якого спрямували танковий взвод.