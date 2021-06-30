Відпрацьовували знищення ворога: танкісти ЗСУ провели навчання в зоні ООС (фото)

Умовний ворог прорвав оборону, куди був скерований танковий взвод, який після відбиття атаки, перейшов у контрнаступ.

На одному з полігонів у зоні проведення Операції обʼєднаних сил танкісти ЗСУ та механізовані підрозділи відпрацьовували сценарій з відбиття нападу ворога. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

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У навчаннях брали участь представники командування частин і підрозділів, які виконують бойові завдання безпосередньо в ООС.

Фото: АрміяInform

За легендою, умовний противник прорвав оборону піхоти і почав наступ. Танковий взвод українських військових виїхав до місця зосередження ворога для відбиття нападу. Після успішного відбиття атаки, танкісти перейшли в контрнаступ, знищивши ворожу техніку та зайнявши вигідні позиції.

Також у рамках навчань були відпрацьовані дії підрозділів в обороні та наступі з установкою інженерного устаткування на позиціях, зміна позиції, евакуація поранених і пошкодженої техніки з поля бою.

Фото: АрміяInform

Повідомляється, що навчання показали належний рівень бойової підготовки особового складу, а також злагодженість дій з механізованими підрозділами.

Нагадаємо, 20 червня бійці ЗСУ провели масштабні навчання в Чорному морі з висадкою десанту на берег. Раніше ЗСУ провели навчання максимально наближені до бойових на адмінкордоні з Кримом.