Максимально наближені до бойових. ЗСУ провели навчання на адмінкордоні з Кримом (фото, відео)

Танкісти шикувалися в бойові порядки, виставляли димовий заслін, а також відточували перехід в контратаку.

Підлеглі Командуванню обʼєднаних сил ЗСУ танкові підрозділи провели навчання поряд з лінією розмежування з окупованих Кримом. Про це повідомляється на сторінці командування у Facebook.

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Під час навчань танкісти навчалися проходити крізь мінно-вибухові огорожі, мости, яри та інші перешкоди ландшафту Херсонської області. За словами командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва, практичні навички водіння для танкістів є одним з головних етапів підготовки особового складу.

Фото: Скриншот

"Разом з тим, танкісти відпрацьовують питання приховування і маскування бойових машин для нанесення умовному ворогу максимального ураження з близької дистанції раптовим вогнем по прямій наводці, що створює переваги під час ведення бою", — зазначив Наєв.

Крім цього бійці відпрацьовували переміщення у складі колон, а також розгортання в бойові порядки. Також відпрацьовувалася установка димової завіси, вихід на вогневий рубіж і перехід в контратаку.

Нагадаємо, в ЗСУ завершився унікальний чемпіонат "Сталева міць" серед воїнів-розвідників бригад.

На початку червня на адмінкордоні з Кримом пройшли масштабні навчання ЗСУ. Відпрацьовувався захист морського узбережжя від можливої атаки ворожих військ.

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