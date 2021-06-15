Найскладніший у військах: у ЗСУ завершився унікальний чемпіонат "Сталева міць" (фото, відео)

Головний акцент робився на вправах, які знадобляться бійцям безпосередньо в процесі бойових дій.

Українські воїни-розвідники взяли участь в чемпіонаті Оперативного командування (ОК) "Схід" Сухопутних військ ЗСУ в Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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У чемпіонаті взяли участь команди з 10 полків і бригад ЗСУ. Особливий акцент у чемпіонаті був зроблений на вправах, які знадобляться безпосередньо в боях. Учасники змагань долали смугу перешкод, виконували силові вправи і вправи на швидкість.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Бійці проходили випробування в спарингах, здійснювали багатокілометрові марш-кидки через ліс і болота. Чемпіонат тривав дві доби в Дніпропетровській області. У жодному іншому роді військ таких навантажень, як у цьому чемпіонаті, в Збройних силах немає, і в цьому його унікальність.

На завершальному етапі бійці змагалися в командній естафеті, яка враховувала: водні перешкоди з колодою в руках і без, швидкісну евакуацію пораненого, перенесення вантажів, перетягування каната, а також проповзти 300 метрів і низку інших випробувань на міцність.

Перше місце в чемпіонаті посіли артилеристи 55 бригади "Запорізька Січ", друге місце виявилося за холодноярською 93 бригадою, а бронза дісталася інженерам окремого полку ОК "Схід".

[ + – ] Переможці чемпіонату Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Нагадаємо, в Чорне море зайшли два кораблі НАТО для навчань "Сі Бриз", які проходять в Україні з 1997 року. Раніше бійці Нацгвардії проходили навчання на Прикарпатті, в рамках яких відпрацьовували знищення противника в різний час доби.