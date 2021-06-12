Учения на Прикарпатье: пулеметчики Нацгвардии "уничтожили пехоту противника" (фото)

В течении пяти дней нацгвардейцы тренировались противостоять силам условного противника как днем, так и ночью.

В Ивано-Франковской области прошли учения пулеметчиков воинских частей Западного оперативно-территориального объединения Нацнвардии Украины.

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Как сообщает в субботу, 12 июня пресс-служба МВД Украины, военнослужащие в течение пяти дней отрабатывали ведение огня по различным целям, среди которых была и "пехота противника".

Отмечается, что учения проходили на базе воинской части 3072 и особое внимание было уделено прицельной стрельбе очередями. Учения происходили как днем, так и ночью, нацгвардейцы учились действовать в разных условиях в зависимости от поставленных командованием задач.

Участие в сборах принимали солдаты срочной службы и резервисты, получившие опыт ведения боевых действий во время АТО и ООС на Донбасса.

[ + – ] Пулеметчики [ + – ] Нацгвардеец [ + – ] Пулеметчик

"Пулеметчик должен быть готов открыть огонь в любое время суток и при любых обстоятельствах по наиболее важному направлению", – сообщил старший солдат Павел Лысенко.

Напомним, в Одессе полицейские отрабатывали на учениях ликвидацию "стрелка" в гимназии.

Фокус рассказывал о том, что украинские военнослужащие самостоятельно уничтожили "врага" на учениях в Венгрии.