В Одессе полицейские отрабатывали на учениях ликвидацию "стрелка" в гимназии (фото)

Силовикам удалось обезвредить условного террориста, учащихся при этом эвакуировали в безопасное место.

В Одессе состоялись совместные учения учащихся, работников местной гимназии №4, бойцов Нацгвардии, сотрудников Нацполиции Украины, а также специалистов ГСЧС по действиям при чрезвычайной ситуации.

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Как сообщает в Telegram пресс-служба МВД Украины, по легенде учений неизвестный с оружием проник на территорию гимназии и выстрелил в воздух.

После этого мужчина забежал в помещение, и пытался проникнуть в кабинеты. По легенде один из сотрудников гимназии был ранен в ногу и госпитализирован.

Затем подразделение "КОРД" обезвредило стрелка и эвакуировало учащихся на стадион, где с ними стали общаться психологи ГСЧС.

В это время нацгвардейцы окружили периметр гимназии, а спасатели потушили условный пожар.

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Напомним, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в школе, в результате чего погибли 9 человек, еще свыше 20 получили различные ранения. Сам Галявиев во время допроса заявил, что "осознал себя Богом и начал всех ненавидеть", поэтому и решился на теракт в учебном заведении.

Сообщалось также, что украинские военные принимают участие в учениях НАТО Saber Guardian-2021. Десантники в ходе двух столкновений потеряли одну единицу техники, а условный противник – всю технику и часть личного состава.

А на Донбассе СБУ провела антитеррористические учения, завершающая фаза которых прошла на Авдеевском коксохиме.

Фокус писал, что в России к подготовке спецназа привлекли "старообрядцев".