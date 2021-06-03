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В Одесі поліцейські відпрацьовували на навчаннях ліквідацію "стрілка" в гімназії (фото)

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Одеса, гімназія, навчання, спецназ,
Фото: Facebook/3012NGU | Затримання "терориста"

Силовикам вдалося знешкодити умовного терориста, учнів при цьому евакуювали в безпечне місце.

В Одесі відбулися спільні навчання учнів, працівників місцевої гімназії №4, бійців Нацгвардії, співробітників Нацполіції України, а також фахівців ДСНС дій при надзвичайній ситуації.

Як повідомляє в Telegram пресслужба МВС України, за легендою навчань, невідомий зі зброєю проник на територію гімназії і вистрілив у повітря.

Після цього чоловік забіг у приміщення, і намагався проникнути в кабінети. За легендою, один із співробітників гімназії був поранений у ногу і госпіталізований.

Потім підрозділ "КОРД" знешкодив стрілка й евакуював учнів на стадіон, де з ними почали спілкуватися психологи ДСНС.

У цей час нацгвардійці оточили периметр гімназії, а рятувальники загасили умовну пожежу.

Навчання в Одесі
Навчання в Одесі
Співробітники швидкої
Співробітники швидкої
Гасіння пожежі
Гасіння пожежі
Затримання "терориста"
Затримання "терориста"
Бійці КОРД
Бійці КОРД
Навчання в Одесі
Співробітники швидкої
Гасіння пожежі
Затримання "терориста"
Бійці КОРД

Нагадаємо, 11 травня в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв влаштував бійню в школі, у результаті чого загинули 9 осіб, ще понад 20 отримали різні поранення. Сам Галявієв під час допиту заявив, що "усвідомив себе Богом і почав усіх ненавидіти", тому і зважився на теракт у навчальному закладі.

Повідомлялося також, що українські військові беруть участь у навчаннях НАТО Saber Guardian-2021. Десантники в ході двох зіткнень втратили одну одиницю техніки, а умовний противник — усю техніку та частину особового складу.

А на Донбасі СБУ провела антитерористичні навчання, завершальна фаза яких пройшла на Авдіївському коксохіму.

Фокус писав, що в Росії до підготовки спецпризначенців залучили "старообрядців".