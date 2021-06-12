Вчення на Прикарпатті: кулеметники Нацгвардії "знищили піхоту противника" (фото)

Протягом п'яти днів нацгвардейци тренувалися протистояти силам умовного противника як днем, так і вночі.

В Івано-Франківській області відбулися вчення кулеметників військових частин Західного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардіі України.

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Як повідомляє в суботу, 12 червня прес-служба МВС України, військовослужбовці протягом п'яти днів відпрацьовували ведення вогню по різним цілям, серед яких була і "піхота супротивника".

Відзначається, що вчення проходили на базі військової частини 3072, особлива увага була приділена прицільній стрільбі чергами. Вчення відбувалися як днем, так і вночі, нацгвардійці вчилися діяти в різних умовах в залежності від поставлених командуванням завдань.

Участь в зборах брали солдати строкової служби та резервісти, які отримали досвід ведення бойових дій під час АТО і ООС на Донбасі.

[ + – ] кулеметники [ + – ] Нацгвардеец [ + – ] кулеметник

"Кулеметник повинен бути готовий відкрити вогонь в будь-який час доби і за будь-яких обставин по найбільш важливому напрямку", – повідомив старший солдат Павло Лисенко.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські відпрацьовували на вченнях ліквідацію "стрілка" в гімназії.

Фокус розповідав про те, що українські військовослужбовці самостійно знищили "ворога" на вченнях в Угорщині.